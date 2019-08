Afghanistan/Massacre dans un mariage : Le bilan s'alourdit à 63 morts et 182 blessés dans un attentat suicide

Dimanche 18 Août 2019



Kaboul/Mohamed Akel - Deux responsables afghans ont indiqué, dimanche, que le bilan de l'attentat suicide perpétré dans la nuit de samedi à dimanche, s'est alourdi à 63 morts, dont des enfants et des femmes. L'attaque a visé un mariage dans la capitale Kaboul.Le porte-parole du gouvernement afghan, Feyrouz Bechari, a indiqué que 182 civils ont également été blessés dans l'attaque.Le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Nusrat Rahimi, a déclaré à Associated Press que "l'explosion a eu lieu dans la salle de fêtes Dubai City dans l'ouest de Kaboul, dans une région à prédominance chiite".Rahimi a confirmé le bilan soulignant que certaines familles ont commencé à enterré les victimes.De son côté, la chaîne locale Tolo News a rapporté, citant des témoins oculaires, que la salle était pleine à l'heure de l'explosion, indiquant que près de 400 personnes assistent au mariage".Dix jours plus tôt, une voiture piégée appartenant au mouvement des Talibans a explosé dans la même région, faisant 14 morts et 145 blessés.A noter que les deux attaques ont été perpétrées dans la même rue.Cependant, le mouvement des Talibans a condamné l'attaque la qualifiant "d'interdite et injustifiée", tout en niant toute implication.Aucune partie n'a revendiqué l'attaque jusqu'à 06h GMT.