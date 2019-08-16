الأسئلة الممنوعة للمترشحين للرئاسة

Vendredi 16 Août 2019



بعيدا عن اللغة الخشبية و الخطاب الممجوج الذي سئمه التونسيون من مجمل الطبقة السياسية ، و في اعلام يسعى في أغلبه الى طرح أسئلة جاهزة و معروفة للمترشحين للرئاسة بسبب سيطرة الهواة و أصحاب الأجندات الخفية و الحسابات الحزبية ،ننتظر اجابات مقنعة من هؤلاء حول قضايا حيوية تمس الأمن القومي و تكريس السيادة الوطنية ،، مهما تحدثوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 فاننا لا ننسى أنه يحق له القيام بمبادرات تشريعية اضافة الى اشرافه على مجالس الوزراء و السياسة الخارجية و الدفاع .أول الأسئلة التي يتجاهلها جزء كبير من اعلامنا هو طبيعة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي ،، فلا احد ينكر ان تونس تحرس الحدود الجنوبية لأوروبا و تسخر وسائلها الاتصالية و العسكرية لمنع تدفق المهاجرين العرب و الأفارقة و لا تحصل سوى على الفتات مثل بعض البواخر لخفر السواحل وهو ثمن زهيد و مخزي و لو كانت لنا سياسة خارجية قوية لكانت تونس تضرب على الطاولة في اجتماعات الاتحاد الاوروبي و المتوسطي .. و اقدم في هذا المجال مثالين :* قال العقيد الراحل معمر القذافي مرة لقادة الاتحاد الاوروبي ان ليبيا و البحرية الليبية ليست حرس حدود للغرب و اذا أردتم ان نمنع الهجرة السرية عليكم ان تدفعوا وهو ما حصل و غنمت ليبيا مليارات الدولارات (وهي دولة غنية ).* منذ سنوات قليلة طلب اردوغان من الغرب 20 مليار دولار مقابل منع تدفق المهاجرين من اوروبا الشرقية و آسيا وصعّد لهجته مع تدفق اللاجئين السوريين حيث يقيم في تركيا 3 ملايين لاجئ سوري .لا توجد خدمة دون مقابل و على المترشحين للرئاسة في تونس و الطامحين الى قصر قرطاج ان يحددوا مواقفهم بوضوح ،، هناك مرشحون لهم جنسيات اجنبية فرنسية و بريطانية سيتهربون من الموضوع و بعضهم مدفوع من الخارج و يخدم اجندات مشبوهة تهدد الأمن القومي .و لا ننسى ايضا بعض المرشحين ممن حفيت اقدامهم على ابواب السفارات فهؤلاء يريدون رضا الغرب قبل رضا شعوبهم .هناك ايضا مسألة ملاحقة المتهربين من الضرائب و العائلات المتنفذة التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد الوطني و التي ذكرها سفير الاتحاد الاوروبي برغاميني ،، هؤلاء يقطعون الطريق أمام صعود الطاقات الشبابية التي تجد نفسها مجبرة على الهجرة و الاستثمار في الخارج .تحتاج تونس الى قيادة وطنية تتبنى مفهوم السيادة و استعادة هيبة الدولة ،، و بلدنا فقير بسبب السياسات المتخاذلة و غياب الارادة و الولاء الاعمى للاجنبي .هذه الاسئلة و غيرها ممنوعة لأن بعض وسائل الاعلام يسيطر عليها المال الفاسد و بعض المحللين مجرد صناع لتبييض الفاسدين .كاتب و محلل سياسي