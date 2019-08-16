حكومة تصريف أوهام...‎

Vendredi 16 Août 2019



عندما يشدد السيد حافظ قايد السبسي ، على ضرورة ان يقدم الشاهد إستقالته، و كامل الفريق العامل معه، في هذا الظرف بالذات، فذاك يعني أن الشاهد قد إستنفذ كل فرص النجاح، و لم يتحقق شيء يذكر و عليه فلا بد من أن يرحل، أو يكتفي بتصريف الأعمال حتى يصار إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات القادمة، والحقيقة أن هذه الدعوة ليست جديدة، فقد دُعي الشاهد إلى إخلاء القصبة منذ شهور، و خاصة بعد أزمة الاضرابات الأخيرة مع وزارة التربية و منظوريها، و الواقع أنه مقبل على موسم إضرابات سابق لأوانه بدأه جماعة البريد ثم الصحة، و لازالت قائمة القطاعات المزمع دخولها في إضرابات طويلة..دعوة حافظ قايد السبسي، فيها الكثير من المعقولية السياسية، فالشاهد اذا أراد الوصول إلى قرطاج عليه أن يبدأ السباق مع كل المترشحين من مسافة واحدة دون استغلال إمكانيات الدولة، حتى لا يصار إلى التشكيك في فوزه ان هو فاز، و حتى تتساوى حظوظ كل المرشحين..هذه الحكومة بالنظر إلى أزمة المياه و الكهرباء الأخيرة، هي حكومة أعجز ما يكون عن توفير أدنى ضروريات الحياة، و عجزها أو تقصيرها يدفع باتجاه الإضراب و الضرر و هي تستفيق على وقع الإضرار بمصالح المواطنين و الدولة ، و لسنا ندري إلى متى يمكن الإستمرار بهكذا إستراتيجية، و هكذا إهمال يدفع إلى السقوط السياسي المبكّر!!.لغايات انتخابية يعمد الشاهد الى الدفع بكل إمكانيات الدولة و إمكانياته من أجل الوصول إلى مرتبة تخول له الدخول إلى الدور الثاني باطمئنان، و من ثمّ عقد صفقات سياسية جديدة تتغير فيها فقط الألوان السياسية و لكن نتائجها دائما واحدة.. و توافقاتها وبال على التونسيين،