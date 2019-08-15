عندما يستخدم الغنوشي ورقة عبد الفتاح مورو

Jeudi 15 Août 2019
مرتجى محجوب
راشد الغنوشي و لاعتبارات نرجسية و وواقعية ، كان من الداعين لترشيح شخصية من خارج النهضة لرئاسة الجمهورية و لم يكن في ذلك الموقف وحيدا بل مدعوما على الاقل من ثلث اعضاء مجلس شورى الحركة في مقابل ثلث مدافع عن ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحركة لاول مرة في تاريخها .
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن و خصوصا بعد مشاورات مع شخصيات مترشحة اكدت رفضها لأي دعم علني من النهضة قد يقضي على حظوظها في الفوز أو حتى في عبور الدور الأول .
بالتوازي ، فان الانقسام الحاد في المواقف داخل الحركة فيما يتعلق بالقائمات التشريعية و بمرشحها للرئاسية في مثل هذا التوقيت الحساس الذي يسبق الانتخابات ، اصبح مهددا بجدية لحظوظ الاخيرة و لوحدتها الداخلية .
في لمح البصر ، يضرب الغنوشي عديد العصافير بحجر واحد بقراره اقتراح السيد عبد الفتاح مورو كمرشح نهضاوي للانتخابات الرئاسية :
1 استعادة وحدة الصف الداخلي و تفادي الانقسامات المنذرة هاته المرة بالتصدع و الانشقاق .
2 السيد مورو و بحكم تاريخه و مواقفه تجاه ابناء حركته زمن محنتهم في ظل نظام بن علي ، هو شخصية لا تحظى بتاييد واسع لدى القواعد النهضاوية حتى لا أقول اكثر ، كما ان ترشح شخصيات أخرى مثل المنصف المرزوقي أو حمادي الجبالي على سبيل الذكر لا الحصر ، سيساهم بصفة جدية في تشتيت الاصوات النهضاوية ، ليفشل السيد مورو كما برمج له منذ البداية في المرور للدور الثاني و ليخرج الغنوشي منتصرا و محقا فيما ذهب إليه من معارضة لترشيح شخصية من داخل النهضة ، حرص صهره على تسجيلها و توثيقها لحظات بعد قرار الشورى .
3 ستبقى للنهضة امكانية واسعة للمناورة في الدور الثاني من الرئاسيات ، سينتصر فيها بلا شك موقف الغنوشي و انصاره بعد الفشل الذريع لمعارضيه في الدور الأول .
ناشط سياسي مستقل
راشد الغنوشي و لاعتبارات نرجسية و وواقعية ، كان من الداعين لترشيح شخصية من خارج النهضة لرئاسة الجمهورية و لم يكن في ذلك الموقف وحيدا بل مدعوما على الاقل من ثلث اعضاء مجلس شورى الحركة في مقابل ثلث مدافع عن ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحركة لاول مرة في تاريخها .
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن و خصوصا بعد مشاورات مع شخصيات مترشحة اكدت رفضها لأي دعم علني من النهضة قد يقضي على حظوظها في الفوز أو حتى في عبور الدور الأول .
بالتوازي ، فان الانقسام الحاد في المواقف داخل الحركة فيما يتعلق بالقائمات التشريعية و بمرشحها للرئاسية في مثل هذا التوقيت الحساس الذي يسبق الانتخابات ، اصبح مهددا بجدية لحظوظ الاخيرة و لوحدتها الداخلية .
في لمح البصر ، يضرب الغنوشي عديد العصافير بحجر واحد بقراره اقتراح السيد عبد الفتاح مورو كمرشح نهضاوي للانتخابات الرئاسية :
1 استعادة وحدة الصف الداخلي و تفادي الانقسامات المنذرة هاته المرة بالتصدع و الانشقاق .
2 السيد مورو و بحكم تاريخه و مواقفه تجاه ابناء حركته زمن محنتهم في ظل نظام بن علي ، هو شخصية لا تحظى بتاييد واسع لدى القواعد النهضاوية حتى لا أقول اكثر ، كما ان ترشح شخصيات أخرى مثل المنصف المرزوقي أو حمادي الجبالي على سبيل الذكر لا الحصر ، سيساهم بصفة جدية في تشتيت الاصوات النهضاوية ، ليفشل السيد مورو كما برمج له منذ البداية في المرور للدور الثاني و ليخرج الغنوشي منتصرا و محقا فيما ذهب إليه من معارضة لترشيح شخصية من داخل النهضة ، حرص صهره على تسجيلها و توثيقها لحظات بعد قرار الشورى .
3 ستبقى للنهضة امكانية واسعة للمناورة في الدور الثاني من الرئاسيات ، سينتصر فيها بلا شك موقف الغنوشي و انصاره بعد الفشل الذريع لمعارضيه في الدور الأول .
ناشط سياسي مستقل
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Par:Nouri (Switzerland )
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