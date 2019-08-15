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معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتتسبب في رعبه

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
وكالات - حالة من الرعب والذعر، عاشها الفنان كاظم الساهر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.

وكان الساهر مسنجما كعادته على المسرح أثناء دخول فتاة من على يسار المسرح دون أن يلحظها كاظم لتعانقه من الخلف، الأمر الذي سبب الذعر لكاظم الذي لم يستوعب الموقف، قبل أن يأتي الأمن ليصطحب الفتاة خارج المسرح، وظل الساهر لثوان يستوعب ما حدث، قبل أن يعود للغناء مرة آخرى.


و تدارك الفنان الموقف وطلب من الفتاة الصعود على الركح حيث التقط معها صورة سيلفي صورة تصفيق الحاضرين.


  
  
     
  
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