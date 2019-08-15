رئيس الوزراء الإيطالي يدعو نائبه للتخلي عن هواجسه حيال الهجرة

Jeudi 15 Août 2019



الأناضول

- روما/ باريش ساتشكين - دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، نائبه، وزير الداخلية المتطرف ماتيو سالفيني، للتخلي عن هواجسه حيال مسألة الهجرة ومراجعتها.جاء ذلك في رسالة له موجهة لسالفيني، نشرها في حسابه على موقع "فيسبوك"، الخميس.وتطرق كونتي، إلى توجه سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز"، التابعة لمنظمة إسبانية، إلى المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا، بعدما قضت محكمة إيطالية بتعليق قرار حظر فرضه سالفيني.وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ، عرضت استقبال المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز"، المنتظرة منذ نحو أسبوعين في عرض البحر المتوسط.وقال كونتي، مخاطبا سالفيني: أدرك تركيزك الصادق، والذي يحمل هواجس في التعامل مع مسألة الهجرة عن طريق اختصارها على صيغة "الموانئ المغلقة".ورد سالفيني، على كونتي، قائلا في مؤتمر صحفي، "نعم لدي هواجس تجاه أمن المواطنين الإيطاليين ومكافحة تجارة البشر".والأربعاء، قضت المحكمة الإدارية لإقليم لاتسيو الإيطالي، بتعليق قرار حظر دخول سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" إلى المياه الإقليمية الإيطالية.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة عزت قرارها إلى الوضع الملح والخطير للسفينة.وإثر ذلك، أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية، أن سفينتها توجهت نحو جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وعلى متنها 147 مهاجرا، بعد انتظار لمدة 13 يوما.من جانبه علق سالفيني، على قرار المحكمة عبر حسابه على تويتر قائلا: "لا يمكنني أن أكون شريكا لمهربي البشر، لذا سأوقع على قرار جديد خلال الساعات المقبلة لمنع السفينة من إنزال المهاجرين في الموانئ الإيطالية".والثلاثاء، جدد سالفيني رفضه استقبال 151 مهاجرا عالقون في المتوسط على متن سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الإسبانية، و356 مهاجر على متن سفن تابعة لمنظمات فرنسية غير حكومية.وقال سالفيني، "أعمل منذ الصباح في مقر الوزارة لتجنب إنزال أكثر من 500 مهاجر من على متن سفن منظمتين غير حكوميتين، واحدة فرنسية وأخرى إسبانية".