لندن: على إيران الالتزام بضماناتها بشأن الناقلة ''غريس1''

Jeudi 15 Août 2019



الأناضول

- قالت الخارجية البريطانية، الخميس، إنه يتوجب على إيران الالتزام بما قدّمته من ضمانات بشأن عدم وصول ناقلة النفط "غريس1" إلى سوريا، بعد إفراج إقليم جبل طارق عنها.وأضافت الوزارة في بيان أن "بريطانيا لن تسمح بأن يقوم الإيرانيون، أو أي طرف آخر، بخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا".وأوضحت أن إيران قدمت ضمانات لحكومة جبل طارق بأن "غريس1" لن تبحر نحو سوريا، ويجب على الطرف الإيراني الالتزام بهذه الضمانات.وفي وقت سابق الخميس، أفرجت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ 4 يوليو/ تموز الماضي، بتهمة نقل النفط إلى النظام السوري.ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ الناقلة "غريس1" حمولتها في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.وأوضحت أن سبب الإيقاف يعود لـ"انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.