ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 96 يوم توريد لتبلغ قيمة الاحتياطي 6 مليارات دولار

Jeudi 15 Août 2019



الأناضول

- تونس / يسرى ونّاس - أوردت بيانات للبنك المركزي التونسي، الخميس، أن احتياطات النقد الأجنبي صعدت لتغطي 96 يوم توريد.وجاء في البيانات ، أن قيمة احتياطات النقد الأجنبي التونسية، بلغت 17.18 مليار دينار (6 مليارات دولار).ومنتصف الشهر الماضي، بلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي، 15.59 مليار دينار (5.43 مليارات دولار)، وتغطي 87 يوم توريد.وتحسن سعر صرف الدينار التونسي، أمام سلة النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين، ليسجل الدولار في تعاملات الخميس 2.86 دينارا، مقارنة مع 3 دنانير في الربع الأول 2019.وفي تصريحات سابقة له، وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ "الجيدة والاستثنائية"، بعد تحسن أسعار الصرف.