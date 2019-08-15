Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - MOUACHAHAT  

ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 96 يوم توريد لتبلغ قيمة الاحتياطي 6 مليارات دولار

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
الأناضول - تونس / يسرى ونّاس - أوردت بيانات للبنك المركزي التونسي، الخميس، أن احتياطات النقد الأجنبي صعدت لتغطي 96 يوم توريد.

وجاء في البيانات ، أن قيمة احتياطات النقد الأجنبي التونسية، بلغت 17.18 مليار دينار (6 مليارات دولار).




ومنتصف الشهر الماضي، بلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي، 15.59 مليار دينار (5.43 مليارات دولار)، وتغطي 87 يوم توريد.

وتحسن سعر صرف الدينار التونسي، أمام سلة النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين، ليسجل الدولار في تعاملات الخميس 2.86 دينارا، مقارنة مع 3 دنانير في الربع الأول 2019.

وفي تصريحات سابقة له، وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ "الجيدة والاستثنائية"، بعد تحسن أسعار الصرف.

  
  
     
  
festival-6bf2e83f19b86db162739344e6b189a2-2019-08-15 12:57:57






1 de 1 commentaires pour l'article 187430

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 13h 14m |           
هذا الإرتفاع بسبب عودة المهاجرين بالخارج والسياحة، إذا فهو مؤقت وليس دائم.

كذلك ليس إنعكاسا للصادرات



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 15 أوت 2019 | 14 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:13 16:10 12:31 05:36 04:00
32°
 31° % 31 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2233°-2235°-2236°-2437°-23
  • Avoirs en devises
    17182,4

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19869 DT        1$ =2,85663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565876544|187430 1461|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires