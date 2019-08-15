بعد قصفه.. توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية

Jeudi 15 Août 2019
الأناضول - طرابلس/ وليد عبد الله - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة، وذلك بعد تعرضه لقصف عشوائي.
وأضافت إدارة المطار في بيان لها، الخميس، بأنه نتيجة لتعرض المطار للقصف، اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية للهبوط بمطار مصراتة.
ولم يوضح البيان إن كانت هناك خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، غير أن قناة ليبيا الأحرار (خاصة) نقلت عن مصدر لم تسمه بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة للقصف.
وقال البيان إنه تم إغلاق المجال الجوي للمطار حتى إشعار آخر.
وأضافت إدارة المطار في بيان لها، الخميس، بأنه نتيجة لتعرض المطار للقصف، اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية للهبوط بمطار مصراتة.
ولم يوضح البيان إن كانت هناك خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، غير أن قناة ليبيا الأحرار (خاصة) نقلت عن مصدر لم تسمه بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة للقصف.
وقال البيان إنه تم إغلاق المجال الجوي للمطار حتى إشعار آخر.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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