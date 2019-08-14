إصابات بين رجال الشرطة في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية

Mercredi 14 Août 2019



الأناضول

- واشنطن - قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، إن ضباطا من الشرطة أصيبوا بالرصاص في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.ووفق فضائية "الحرة" الأمريكية، "احتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية في منطقة شهدت إطلاقا للنار".ونقلت الفضائية الأمريكية، عن الشرطة عبر حسابها على تويتر، "وقوع إصابات بين ضباط شرطة فيلادلفيا (لم يحددها)".وأضافت أن هناك وقوع إطلاق للنار على عناصر للشرطة، وأن هناك وجودا "ضخما" للشرطة في المنطقة، مطالبة العامة تجنب الاقتراب منها.