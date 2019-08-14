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الزبيدي موش متاع سياسة والشاهد ''تشرشل'' في زمانو و كمل عليها بودينار !

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
مرتجى محجوب

و الله غريب أمر بعض "السياسيين" في هاته البلاد !


فالسيدة النائبة بشرى بلحاج حميدة ، و التي كانت اعلنت في وقت سابق عن استقالتها من العمل السياسي ، تخرج علينا اليوم بتصريح تلقفته المواقع النهضاوية بكل شغف و نهم ، كيف لا ، و المرأة تمدح ما اعتبرته عملا ميدانيا في العمق لحركة النهضة في مقابل اكتفاء الديموقراطيين الوطنيين المدنيين بالصالونات و السهريات !

لا أدري ، ان كانت بشرى قريبة من احيائنا و فئاتنا الشعبية حتى تدرك بوضوح ان النهضاويين و بحكم تركيبتهم العقلية و النفسية ،فهم من اكثر الفئات الاجتماعية انطواءا على انفسهم و انكفاءا و لم يرغبوا أو يتمكنوا لحد الآن من الاندماج في النسيج الاجتماعي التونسي و ما يميزه من خصائص و سمات .

أما جماعة السهريات و الصالونات، فربما هي حلقة ضيقة في محيط السيدة بشرى ، لا يمكن تعميمها باب حال من الاحوال .

من ناحية آخر ، تعترف السيدة النائبة بأن الزبيدي نظيف و لكنه غير مسيس و بالتالي فسيسهل التلاعب به !

هكذا بكل بساطة و سطحية ، تصور لنا الزبيدي كطفل صغير أو كدمية لا حول له و لا قوة ، و هو الذي ترؤس عديد الوزارات و كانت له مواقف مشهودة و خصوصاً في حادثة اقتحام السفارة الامريكية ، اسئلوا المنصف المرزوقي عنها ، يوم هدد الزبيدي بالاستقالة .

في المقابل هي تدعونا لانتخاب "تشرشل " السياسة التونسية ، الذي من فرط ثقته في شعبيته و امكانياته ، فانه يرفض لحد الآن الاستقالة من رئاسة الحكومة كما هو معمول به في جل ديموقراطيات العالم .

تدعونا لانتخاب رئيس حكومة صاحب حصيلة اقتصادية و اجتماعية ،ساهمت في تقليص البطالة الى النصف و في مضاعفة الدخل الفردي للمواطن التونسي لحد اصبح فيه الأخير محتارا في كيفية انفاق امواله الطائلة و" المبزعة " .

أما اخونا سامي الفهري الذي دعانا لانتخاب بودينار منظم السهرات و الافراح عوض منظم الجنائز ، فلاغرابة في الأمر بما أنه عاشق للدينار و يقتات من ابادينار و بالنسبة ليه احسن شعار هو : يحيا الدينار ، و من يحيا و تحيا و مشتقاتها ما خرجناش ...

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187406

Sly  ()  |Mercredi 14 Août 2019 à 21h 24m |           
@Moezz
عزك يا جاه ربي
هاني اسكتّ

Moezz  (Tunisia)  |Mercredi 14 Août 2019 à 21h 00m |           
ديتكم بجاه ربي ما تعلقوش عليه خلي يفهم التفاهة متاعو مرتجى



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