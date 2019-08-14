الهيئة تعلن عن قبول 26 مترشحا، 24 من الرجال و 2 من النساء

Mercredi 14 Août 2019



*القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وضمت 26 مترشحا، واكد نبيل بوفون على هامش ندوة صحفية نشطها اليوم الاربعاء 14 جويلية 2019 أن العدد الإجمالي للذين أودعوا مطالب ترشيحاتهم لدى الهيئة بلغ 97 ، والعدد الجملي للمرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق 71، فيما العدد الاجمالي للذين لم يقدموا التزكيات او وصول الضمانات المالية 57، والعدد الجملي للذين قدموا الضمان المالي دون تقديم التزكيات 14، وأضاف نبيل أن 62 من المرفوضين من الرجال و 9 من النساء، كما اشار الى ان قائمة المقبولين تضم 24 من الرجال و2 من النساء وهن عبير بنت التيجاني بن صالح موسى، و سلمى بنت محمد توفيق اللومي.منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحويمحمد المحرزي بن بوجمعة بن محمد عبو عبوعبير بنت التيجاني بن صالح موسىمحمد لطفي بن ابراهيم بن احمد مرايحيالمهدي بن المختار بن محمد جمعةحمادي بن بوراوي بن سالم الجباليحمة بن علي بن بوساحة هماميمحمد منصف بن محمد بن احمد البدوي المرزوقيعبد الكريم بن حسن بن حسين الزبيديمحسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوقمحمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار النوريمحمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامديعبد الفتاح بن جيلاني بن محمد موروعمر بن محمود بن محمود منصوريوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهدقيس بن المنصف بن محمد سعيدالياس بن حامد بن محمد الفخفاخسليم بن محمد بن المختار الرياحيسلمى بنت محمد توفيق اللوميسعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايديأحمد الصافي بن ابراهيم بن الحاج علي سعيدالمناجي بن محمد بن رمضان جلولحاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيارعبيد بن بلقاسم بن علي بريكيسيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوفلم تتجاوز نسبة المترشحات المقبولات من النساء 7.69% فيما بلغت نسبة الرجال 92.31% ، عينة تؤكد ان هوس الكوتا والتأنيث الاستعراضي عبر إرساء قوانين جافة موجهة ليس هو الحل للارتقاء بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، شروط أخرى يجب أن تتوفر لتسحب المرأة التونسية نحو المشاركة الجدية بعيدا عن الهَبّات والهِبات، كما تؤكد النسبة المتدنية ان المرأة مازالت سلعة مفترنة تُستعمل بكثافة في التسويق الحداثي، لكن عين نفتح الحداثة لا نجد لها للمرأة اثرا، لقد كانت الوسيلة ولم تكن الهدف، كانت الطعم وربما كانت السنارة أو الحمامة أو الڨمرية أو الارنب ربما كانت الكرطوشة...لكنها مازالت بعيدة عن وضيفة الصياد.اروع ما في الديمقراطية التي وفرتها ثورة سبعطاش ديسمبر رغم انف السياق العربي المنافي لعصر الشعوب، اننا لم نعد أمام شخصيات سياسية هلامية، لم يعد بإمكان الرئيس التونسي أو الطالب للرئاسة أن يعيش بأسماء مستعارة تماما كرؤساء القمع وسلاطين الحكم الجبري والملوك الذين يملكون الرقاب قبل البلاد، لم يعد بإمكان الرئيس التونسي أن يتخفى كالفنانات والفنانين الذين يرفضون الإفصاح عن حقيقة اسمائهم كما حقيقة أعمارهم، لم تعد تنسحب تلك الدراسة المهينة على تونس، تلك التي أكدت ان 80% من الشعوب العربية تجهل حقيقة أسماء ملوكها ورؤسائها! ها نحن اليوم أمام اسم المترشح واسم الأب واسم الجد وجد الجد.. لا يهم ان كانت الاسماء عتيقة قديمة غير محينة لا تروق لأصحابها ما دامت تروق لدولة المؤسسات، لقد أجبرهم القانون على الظهور بجذورهم الحقيقية للمجتمع، يعرضون أنفسهم على الشعب بلا اسماء مستعارة تجمل وتهذب وربما تتبرأ من الجد وجد الجد.