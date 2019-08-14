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الهيئة تعلن عن قبول 26 مترشحا، 24 من الرجال و 2 من النساء

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
نصرالدين السويلمي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وضمت 26 مترشحا، واكد نبيل بوفون على هامش ندوة صحفية نشطها اليوم الاربعاء 14 جويلية 2019 أن العدد الإجمالي للذين أودعوا مطالب ترشيحاتهم لدى الهيئة بلغ 97 ، والعدد الجملي للمرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق 71، فيما العدد الاجمالي للذين لم يقدموا التزكيات او وصول الضمانات المالية 57، والعدد الجملي للذين قدموا الضمان المالي دون تقديم التزكيات 14، وأضاف نبيل أن 62 من المرفوضين من الرجال و 9 من النساء، كما اشار الى ان قائمة المقبولين تضم 24 من الرجال و2 من النساء وهن عبير بنت التيجاني بن صالح موسى، و سلمى بنت محمد توفيق اللومي.


*القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي
محمد المحرزي بن بوجمعة بن محمد عبو عبو
عبير بنت التيجاني بن صالح موسى
محمد لطفي بن ابراهيم بن احمد مرايحي
المهدي بن المختار بن محمد جمعة
حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي
حمة بن علي بن بوساحة همامي
محمد منصف بن محمد بن احمد البدوي المرزوقي
عبد الكريم بن حسن بن حسين الزبيدي
محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق
محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار النوري
محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي
عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو
عمر بن محمود بن محمود منصور
يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد
قيس بن المنصف بن محمد سعيد
الياس بن حامد بن محمد الفخفاخ
سليم بن محمد بن المختار الرياحي
سلمى بنت محمد توفيق اللومي
سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي
أحمد الصافي بن ابراهيم بن الحاج علي سعيد
المناجي بن محمد بن رمضان جلول
حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار
عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي
سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف


لم تتجاوز نسبة المترشحات المقبولات من النساء 7.69% فيما بلغت نسبة الرجال 92.31% ، عينة تؤكد ان هوس الكوتا والتأنيث الاستعراضي عبر إرساء قوانين جافة موجهة ليس هو الحل للارتقاء بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، شروط أخرى يجب أن تتوفر لتسحب المرأة التونسية نحو المشاركة الجدية بعيدا عن الهَبّات والهِبات، كما تؤكد النسبة المتدنية ان المرأة مازالت سلعة مفترنة تُستعمل بكثافة في التسويق الحداثي، لكن عين نفتح الحداثة لا نجد لها للمرأة اثرا، لقد كانت الوسيلة ولم تكن الهدف، كانت الطعم وربما كانت السنارة أو الحمامة أو الڨمرية أو الارنب ربما كانت الكرطوشة...لكنها مازالت بعيدة عن وضيفة الصياد.

اروع ما في الديمقراطية التي وفرتها ثورة سبعطاش ديسمبر رغم انف السياق العربي المنافي لعصر الشعوب، اننا لم نعد أمام شخصيات سياسية هلامية، لم يعد بإمكان الرئيس التونسي أو الطالب للرئاسة أن يعيش بأسماء مستعارة تماما كرؤساء القمع وسلاطين الحكم الجبري والملوك الذين يملكون الرقاب قبل البلاد، لم يعد بإمكان الرئيس التونسي أن يتخفى كالفنانات والفنانين الذين يرفضون الإفصاح عن حقيقة اسمائهم كما حقيقة أعمارهم، لم تعد تنسحب تلك الدراسة المهينة على تونس، تلك التي أكدت ان 80% من الشعوب العربية تجهل حقيقة أسماء ملوكها ورؤسائها! ها نحن اليوم أمام اسم المترشح واسم الأب واسم الجد وجد الجد.. لا يهم ان كانت الاسماء عتيقة قديمة غير محينة لا تروق لأصحابها ما دامت تروق لدولة المؤسسات، لقد أجبرهم القانون على الظهور بجذورهم الحقيقية للمجتمع، يعرضون أنفسهم على الشعب بلا اسماء مستعارة تجمل وتهذب وربما تتبرأ من الجد وجد الجد.

  
  
     
  
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