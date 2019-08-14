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قوات ''الوفاق'' تعلن ضبط 5 ''ضفادع بشرية'' تابعين لحفتر

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
الأناضول - وليد عبدالله - أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، الأربعاء، ضبط 5 من "الضفادع البشرية" التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال آمر (قائد) عمليات المحور القتالي للقطاع البحري بعملية "بركان الغضب" العقيد توفيق السكير، إن قواته ضبطت تلك العناصر فجر الثلاثاء على متن زورق شرق صبراتة (غرب العاصمة طرابلس).


وأشار، في بيان عبر صفحة عملية "بركان الغضب" على "فيسبوك"، إلى أن المضبوطين بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب وثلاثة ضباط صف.

وأوضح أنه عثر بحوزتهم على أسلحة "آر بي جي"، ومدفع رشاش، إلى جانب صور بهواتفهم المحمولة تثبت تورطهم مع حفتر في "العدوان" على العاصمة.

ولم يصدر أي تعليق فوري يؤكد أو ينفي ذلك من جانب قوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العاليمة.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة والوفاق وحفتر.

  
  
     
  
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