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هيئة الانتخابات ترفض أكثر من 66 طلب ترشح للرئاسيات

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
الأناضول - تونس/ هشام بن أحمد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (دستورية- مستقلة) رفضها أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر/ أيلول القادم، من جملة 97 ملفا، وذلك لعدم توفرها على شروط الترشح.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إنه بإمكان المترشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.


يذكر أن القانون الانتخابي، ينص على احترام جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح ممضاة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للطلبات المقبولة للمترشحين للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي مرتقب، الأربعاء.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ إلى غاية غلق باب الترشح 97 شخصا.

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيكون 14 سبتبمر، يوم الصمت الانتخابي.

  
  
     
  
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