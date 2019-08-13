الإمارات تهون من حدة خلافها مع السعودية بعد سيطرة الجنوبيين على عدن

Mardi 13 Août 2019



فرانس 24

- غداة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن ورفضه بشدة دعوات الرياض لإخلاء مواقع حكومية، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي السعودية سعيا منه لرأب الصدع مع البلد الحليف. وإثر الاجتماع، عبر ولي عهد أبوظبي عن استمرار التضامن مع السعودية في اليمن داعيا لتغليب لغة الحوار بين الأطراف المتنازعة في البلد الذي يشهد أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.