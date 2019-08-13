Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Besat Erri7  

الإمارات تهون من حدة خلافها مع السعودية بعد سيطرة الجنوبيين على عدن

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
فرانس 24 - غداة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن ورفضه بشدة دعوات الرياض لإخلاء مواقع حكومية، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي السعودية سعيا منه لرأب الصدع مع البلد الحليف. وإثر الاجتماع، عبر ولي عهد أبوظبي عن استمرار التضامن مع السعودية في اليمن داعيا لتغليب لغة الحوار بين الأطراف المتنازعة في البلد الذي يشهد أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.



  
  
     
  
festival-d80635c1d8e821e029fdacc4e93d59ae-2019-08-13 12:19:10






0 de 0 commentaires pour l'article 187338



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 13 أوت 2019 | 12 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:15 16:10 12:31 05:34 03:58
35°
 33° % 39 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2531°-2330°-2332°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565696100|187338 762|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires