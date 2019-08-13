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''الحوثيون'' يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
الأناضول - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بعدة طائرات مسيرة.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية على مطار أبها الدولي".


وأضافت القناة أنه تم تنفيذ الهجمات بطائرات مسيرة نوع قاصف 2K، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية التي تقوده حول ما ذكرته الجماعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

  
  
     
  
festival-fbbabedd290b39c6c4847bd0d8917e87-2019-08-13 11:10:20






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