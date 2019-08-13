حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

Mardi 13 Août 2019
الأناضول - مكة المكرمة - واصل أكثر من مليوني حاج، الثلاثاء، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر "مِنى"، في ثالث أيام عيد الأضحى (12 ذي الحجة).
وبدأ الحجاج ثاني أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 ذي الحجة)، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأشارت الوكالة أن أيام التشريق، ثلاثة يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد "مِنى"؛ ابتداءً من الإثنين، بعد أن باتوا فيها ليلة ماضية استعدادًا لرمي الجمار الثلاث، أو يقضون يومين لمن أراد التعجل.
ويتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من "مزدلفة" إلى مشعر "منى"، لرمي الجمرات (21 حصاة)؛ بدءًا من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.
ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم العيد (الأحد)، وأيام التشريق الثلاث (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.
وإذا رمى الحاج الجمار، الإثنين (أول أيام التشريق)، والثلاثاء (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من "مِنى" إذا كان متعجلًا وهذا يسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من "منى" قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.
وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر "مِنى" إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر "منى"، وتعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات".
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية (رسمية).
وبدأ الحجاج ثاني أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 ذي الحجة)، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأشارت الوكالة أن أيام التشريق، ثلاثة يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد "مِنى"؛ ابتداءً من الإثنين، بعد أن باتوا فيها ليلة ماضية استعدادًا لرمي الجمار الثلاث، أو يقضون يومين لمن أراد التعجل.
ويتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من "مزدلفة" إلى مشعر "منى"، لرمي الجمرات (21 حصاة)؛ بدءًا من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.
ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم العيد (الأحد)، وأيام التشريق الثلاث (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.
وإذا رمى الحاج الجمار، الإثنين (أول أيام التشريق)، والثلاثاء (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من "مِنى" إذا كان متعجلًا وهذا يسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من "منى" قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.
وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر "مِنى" إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر "منى"، وتعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات".
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية (رسمية).
En continu
- 10:56 لا يصلحون للحكم ...
- Hier 18:36 المرة الجاية نشربوك عندنا قهوة يا مدام..!
- Hier 16:03 الزبيدي ليس لطفي براهم..
- Hier 11:29 الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية
- Hier 10:10 لفتة إنسانية من صلاح مع المشجع الصغير
- Hier 17:46 السليتي ينتقل الى الاتفاق السعودي
- Hier 17:43 وزير الدّاخلية يؤدي زيارات تفقد ميدانية
- Hier 17:28 خليج الحمامات: رجة بقوة 3،02 درجة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:15
|16:10
|12:31
|05:34
|03:58
|
35°
|33°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-25
|31°-23
|30°-23
|32°-22
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 741) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 693) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 857) كلات بعضها ..
( 66 601) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 216) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 526) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 965) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 151) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 687) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 001) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 818) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 946) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 975) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 246) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 474) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 972) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 628) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 558) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 203) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 194) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:lechef (Tunisia )
Sur: ر.م.ع الصوناد يعلق على أزمة انقطاع المياه في العيد