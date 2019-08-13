السعودية: خطيب العيد بجدة يثير الجدل.. شبّه المرأة البائعة بـ''من تأكل بثديَيْها''

Mardi 13 Août 2019
وكالات - أثار أحد خطباء صلاة العيد بجدة، جدلًا واسعًا؛ بعد أن شبّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين، والعمل في مجال البيع، وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.
وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.
وأعربت الفتاة التي التقطت المقطع عن استيائها البالغ لأوصاف الخطيب، خاصة أنها تعمل بائعة في أحد المحالّ.
وقالت لـموقع"سبق" السعودي: "كنت مستاءة جدًّا؛ لأن كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.
وأضافت: صُدمت بأنه لهذه الجرأة وصل الموضوع، ولأنني أعمل بمهنة البائعة.
وأعربت الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن صدمتها وتعجبها من استكمال الخطيب لخطبته دون أن ينكر عليه أحد المصلين ما جاء في سياق خطبته من أوصاف لا تليق في حق المرأة العاملة.
من ناحية أخرى نفى وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبداللطيف آل الشيخ أن يكون هذا الخطيب من منسوبي الوزارة كما نفى التصريح بإقامة صلاة العيد في هذا المكان.
وقال عبداللطيف آل الشيخ، في فيديو نشرته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إنه "تم تشكيل لجنة فورية وتحققت من الموضوع، وما قيل صحيح، وبإقرار المتحدث نفسه إذ أخذوا إفادته، وسيحال الموضوع كاملا إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه من تحدث بهذا الكلام أو خطب، وتجاه من هيأ هذا المكان بدون إذن".
وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.
وأعربت الفتاة التي التقطت المقطع عن استيائها البالغ لأوصاف الخطيب، خاصة أنها تعمل بائعة في أحد المحالّ.
وقالت لـموقع"سبق" السعودي: "كنت مستاءة جدًّا؛ لأن كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.
وأضافت: صُدمت بأنه لهذه الجرأة وصل الموضوع، ولأنني أعمل بمهنة البائعة.
وأعربت الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن صدمتها وتعجبها من استكمال الخطيب لخطبته دون أن ينكر عليه أحد المصلين ما جاء في سياق خطبته من أوصاف لا تليق في حق المرأة العاملة.
من ناحية أخرى نفى وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبداللطيف آل الشيخ أن يكون هذا الخطيب من منسوبي الوزارة كما نفى التصريح بإقامة صلاة العيد في هذا المكان.
وقال عبداللطيف آل الشيخ، في فيديو نشرته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إنه "تم تشكيل لجنة فورية وتحققت من الموضوع، وما قيل صحيح، وبإقرار المتحدث نفسه إذ أخذوا إفادته، وسيحال الموضوع كاملا إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه من تحدث بهذا الكلام أو خطب، وتجاه من هيأ هذا المكان بدون إذن".
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Par:mandhouj (France )
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