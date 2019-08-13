استئناف الرحلات في مطار هونغ كونغ بعد توقفها أمس على خلفية تجمع آلاف المحتجين ضد الحكومة في صالات المسافرين

Mardi 13 Août 2019



الأناضول

- بكين/فؤاد قبابقجي - استأنفت إدارة مطار هونغ كونغ، الثلاثاء، الرحلات الجوية بعد توقفها أمس على خلفية تجمع آلاف المحتجين ضد الحكومة في صالات المسافرين.وذكرت صحيفة سينغ تاو اليومية، أنه جرى إلغاء أكثر من 200 رحلة جراء احتجاجات أمس.وأشارت إلى استئناف حركة الملاحة في المطار المذكور اعتبارا من صباح الثلاثاء.والإثنين دخلت حشود من المتظاهرين باحة الوصول في المطار، ما دفع إدارته إلى اتخاذ قرار إلغاء جميع الرحلات.وبشكل عام، تتواصل للأسبوع العاشر على التوالي، مظاهرات في هونغ كونغ، رافضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.