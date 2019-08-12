أيها الفاشلون ، ابدا لم يحصل هذا زمن بن علي...

Lundi 12 Août 2019



من منكم يتذكر ، انقطاعا للماء الصالح للشرب في يوم من ايام العيد على امتداد فترة حكم بن علي !أنا متاكد ، انه لو حصل ذلك ، لأمر بن علي فورا باقالة وزير الفلاحة و مدير عام الصوناد و غيرهما من المسؤولين المعنيين بالموضوع ."كرهتو الناس في ارواحها و عيفتوهم في عيشتهم ،و لاهين كان بالحسابات الانتخابية و المواقع و الكراسي ..."فلا تلومن بعدها الشعب اذا خرج للشارع ، صارخا بأعلى صوته : يحيا بن علي ...ناشط سياسي مستقل