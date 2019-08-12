أيها الفاشلون ، ابدا لم يحصل هذا زمن بن علي...

Lundi 12 Août 2019
مرتجى محجوب
من منكم يتذكر ، انقطاعا للماء الصالح للشرب في يوم من ايام العيد على امتداد فترة حكم بن علي !
أنا متاكد ، انه لو حصل ذلك ، لأمر بن علي فورا باقالة وزير الفلاحة و مدير عام الصوناد و غيرهما من المسؤولين المعنيين بالموضوع .
"كرهتو الناس في ارواحها و عيفتوهم في عيشتهم ،و لاهين كان بالحسابات الانتخابية و المواقع و الكراسي ..."
فلا تلومن بعدها الشعب اذا خرج للشارع ، صارخا بأعلى صوته : يحيا بن علي ...
ناشط سياسي مستقل
من منكم يتذكر ، انقطاعا للماء الصالح للشرب في يوم من ايام العيد على امتداد فترة حكم بن علي !
أنا متاكد ، انه لو حصل ذلك ، لأمر بن علي فورا باقالة وزير الفلاحة و مدير عام الصوناد و غيرهما من المسؤولين المعنيين بالموضوع .
"كرهتو الناس في ارواحها و عيفتوهم في عيشتهم ،و لاهين كان بالحسابات الانتخابية و المواقع و الكراسي ..."
فلا تلومن بعدها الشعب اذا خرج للشارع ، صارخا بأعلى صوته : يحيا بن علي ...
ناشط سياسي مستقل
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Par:mandhouj (France )
Sur: مواطنون في عديد المناطق والأحياء بولاية صفاقس يطلقون نداء استغاثة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب