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أيها الفاشلون ، ابدا لم يحصل هذا زمن بن علي...

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
مرتجى محجوب

من منكم يتذكر ، انقطاعا للماء الصالح للشرب في يوم من ايام العيد على امتداد فترة حكم بن علي !


أنا متاكد ، انه لو حصل ذلك ، لأمر بن علي فورا باقالة وزير الفلاحة و مدير عام الصوناد و غيرهما من المسؤولين المعنيين بالموضوع .

"كرهتو الناس في ارواحها و عيفتوهم في عيشتهم ،و لاهين كان بالحسابات الانتخابية و المواقع و الكراسي ..."
فلا تلومن بعدها الشعب اذا خرج للشارع ، صارخا بأعلى صوته : يحيا بن علي ...

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187319

Mandhouj  (France)  |Lundi 12 Août 2019 à 22h 30m |           
في عهد بن علي، كان إلي ما يصلوش الماء، يصبر و قول الحمد لله اتنفس !!! .
و الذين يعطلون اليوم مصالح الناس، اكثرهم !!! الدنيا عواشر، العبد يسكت خير !!! .



Présidentielles 2019
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