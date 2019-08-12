''الحوثيون'' يعلنون مقتل جنود سعوديين قبالة جازان

Lundi 12 Août 2019
الأناضول - اليمن/ محمد السامعي - أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الاثنين، مقتل عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي قبالة محافظة جازان جنوب غربي المملكة.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، قوله إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية(التابعين للجماعة) قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف.
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.
ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، قوله إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية(التابعين للجماعة) قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف.
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.
ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
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Par:lechef (Tunisia )
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