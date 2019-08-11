بعد مفاوضات 8 سنوات.. أول صلاة عيد بملعب ''ميتلايف'' في نيوجيرسي

Dimanche 11 Août 2019
الأناضول - نيويورك/ بتول يورك - أدى آلاف المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي، الأحد، أول صلاة عيد أضحى في ملعب "ميتلايف" الشهير بنيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.
وهنأ حاكم نيو جيرسي فيل ميرفي، المجتمع الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب خلال الصلاة.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مشاركة النساء والأطفال وآلاف المسلمين من مختلف القوميات والعرقيات في الصلاة، وتوجههم بالدعاء إلى الله، ثم معايدتهم بعضهم البعض، شكل لوحة رائعة عكست روح التكاتف والتضامن بين أبناء الديانة الواحدة.
يشار إلى أن إدارة الملعب سمحت لأول مرة للمسلمين بإقامة صلاة في الملعب بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
في سياق متصل، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مركز الديانة الأمريكي بمدينة ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مركز الديانة الأمريكي -أحد أكبر مساجد أمريكا- استقبل آلاف المسلمين القادمين من الولايات المحيطة بماريلاند.
وهنأ حاكم نيو جيرسي فيل ميرفي، المجتمع الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب خلال الصلاة.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مشاركة النساء والأطفال وآلاف المسلمين من مختلف القوميات والعرقيات في الصلاة، وتوجههم بالدعاء إلى الله، ثم معايدتهم بعضهم البعض، شكل لوحة رائعة عكست روح التكاتف والتضامن بين أبناء الديانة الواحدة.
يشار إلى أن إدارة الملعب سمحت لأول مرة للمسلمين بإقامة صلاة في الملعب بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
في سياق متصل، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مركز الديانة الأمريكي بمدينة ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مركز الديانة الأمريكي -أحد أكبر مساجد أمريكا- استقبل آلاف المسلمين القادمين من الولايات المحيطة بماريلاند.
En continu
- Hier 20:52 قدم - نتائج المباريات الودية اليوم
- Hier 20:36 توضيح من علي العريض
- Hier 18:56 قرار الترشّح خارج حسابات التكتيك الغنوشي..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:54
|19:18
|16:11
|12:32
|05:33
|03:55
|
28°
|28°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-24
|38°-24
|35°-26
|32°-22
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 611) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 623) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 794) كلات بعضها ..
( 66 551) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 078) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 494) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 939) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 710) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 584) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 966) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 796) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 904) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 938) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 179) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 442) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 925) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 567) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 181) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 163) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 107) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الفنان لطفي العبدلي يختتم الدورة 41 لمهرجان صفاقس الدولي بعرض مسرحية '' 100 في 100 تابو ''