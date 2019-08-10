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اصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
الأناضول - أعلنت الشرطة النرويجية، السبت، إصابة شخص واحد في حادثة إطلاق نار داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمية في موقع تويتر، إن الحادثة وقعت داخل مركز النور الإسلامي ببلدة بايروم القريبة من أوسلو.


وأضافت أن الحادثة أسفرت عن إصابة شخص، فيما جرى توقيف شخص يشتبه بوقوفه خلف الحادثة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن إمام المسجد عرفان مشتاق، قوله إن "منفذ الهجوم رجل أبيض يرتدي زيا نظاميا".

  
  
     
  
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