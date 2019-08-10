8اشهر سجنا في حق بائع خمور يتظاهر ببيع النعناع في السوق البلدي بالكرم ...

Samedi 10 Août 2019
باب نات - حكمت أول أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب8اشهر سجنا في حق كهل في العقد الرابع من العمر انهم ببيع الخمور بالسوق البلدي بالكرم الغربي الى بعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة .
وقد كشفت الابحاث ان المتهم كان يخفي علب الخمور في عربة مجرورة . ويتظاهر ببيع النعناع ..
وباستنطاق المتهم نفى التهمة المنسوبة إليه فواجهته القاضية بكمية الخمر المحجوزة لديه وبالمبلغ المالي المتأتي من بيع الخمر فأصر على الإنكار وبين انها كانت معدة لاستهلاكه الشخصي ..
وقد كشفت الابحاث ان المتهم كان يخفي علب الخمور في عربة مجرورة . ويتظاهر ببيع النعناع ..
وباستنطاق المتهم نفى التهمة المنسوبة إليه فواجهته القاضية بكمية الخمر المحجوزة لديه وبالمبلغ المالي المتأتي من بيع الخمر فأصر على الإنكار وبين انها كانت معدة لاستهلاكه الشخصي ..
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Par:mandhouj (France )
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