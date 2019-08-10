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عدن.. قوات ''الحزام الأمني'' تسيطر على منزل وزير الداخلية

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
الأناضول - عدن/ شكري حسين - سيطرت قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، السبت، على منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، في مدينة عدن جنوبي اليمن، فيما أفادت مصادر مقربة منه أن قوات التحالف العربي نقلته من منزله فجرًا.

وتتواصل منذ الأربعاء الماضي اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات "الحزام الأمني"، ضمن تحركات من جانب الأخيرة تستهدف إخراج الحكومة من العاصمة المؤقتة.


وبثت منصات تابعة للمجلس على "فيسبوك" و"تويتر"، مقاطع مصورة تظهر قوات من "الحزام الأمني" قرب باب منزل وزير الداخلية، المحاط بخرسانات أسمنتية، في حي المنصورة.

وظهرت القوات وهي تتمركز أمام الباب، وتعلن سيطرتها على منزل الوزير، من دون حديث عن مصيره.

وقالت مصادر مقربة منه، طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول إن قواتًا تابعة للتحالف العربي نقلت الوزير من منزله إلى مقرها في مدينة البريقة غربي محافظة عدن.

وأضافت المصادر أن ثمان عربات مصفحة اتجهت، قبل فجر السبت، إلى منزل الميسري، وخرجت به من منزله بعد دقائق.

  
  
     
  
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