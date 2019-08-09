Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Wayyek  

إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
بقلم / توفيق الزعفوري..

عندما يدعو السيد علي العريض بعض الأحزاب إلى قليل من الذكاء و كثير من الحياء، فإن الرجل يعرف حتما ما يقول، لقد فضح الأحزاب و الشخصيات التي صعّدت من إفتراءاتها و هجماتها في هذا الظرف بالذات على حساب النهضة و كشف أنهم من المتعاملين سرا معها، يعني بلغتنا "يوكلو الغلة، و يسبو الملة"و هو سلوك المنافقين و الإنتهازيبن ، و أن هاته الشخوص لا يمكنها أن تُزايد على النهضة و قياداتها، و توعد الرجل خصومه قبل العملاء أنه يمسك عليهم أسرارا كبيرة كيف لا و هو كان رئيس الجهاز الداخلي، لمدة ثلاثة سنوات ثم رئيس وزراء، بعد فشل الجبالي في تكوين حكومة تكنوقراط، إثر إغتيال زعيم الوطد ، إذن الرجل يمسك بخيوط اللعبة و يعرف كيف يدير الملفات الحارقة و التي يريد أصحابها ألا تخرج للعلن خاصة و نحن على أبواب انتخابات..


إفضحهم يا علي لأجل من استشهدوا من جنود تونس، و الأمنيين . لأجل الأمهات الثكالى ، و دموع العذارى..

إفضحهم يا علي لأجل تونس حتى نعرف من يطعن في الظهر و من يخون، فالظاهر انه يعيش في تونس فقط من خانها...

إفضحهم، لكن لا تنسى أن تحكي لنا حكاية التنظيم السري و الأمن الموازي و من قتل شكري بلعيد و محمد الإبراهيمي..

لا تنسى أن تقنع أمهات الشبان الذين استقروا في قاع المحرقة السورية، و أن تفك رموز غزوة السفارة الأمريكية، من كان هناك و من خطط و من موّل و من تواطأ ، و من دفع و من قبض.. انت الآن اللاعب الأقوى و هم المرتعدون!!!.
إكشف كل شيء يا علي، هات شيئا على الحساب، إن كنت من الصادقين...

  
  
     
  
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