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عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
مرتجى محجوب

صرح القيادي أو كما ينعته النهضاويون بالجنرال :علي العريض ، ما مفاده بأن أي حزب يزايد على النهضة سيتم فضحه ، كما اشار من ناحية أخرى بأن مشروع عبير موسي هو الحرب الاهلية لا غير !


تصريحات خطيرة و يمكن تصنيفها في خانة التهديدات المباشرة و التحرش السياسي لكل من يعارض أو ينتقد الحركة الاسلامية الاخوانية التي تصر على مواصلة نهجها في توظيف الاسلام لغايات سياسوية و حزبية ضيقة ، كما يمكن اعتبارها انذارا و ترهيبا لكل من يطرح مسالة الجهاز السري للحركة و غيرها من القضايا المطروحة فيما يتعلق بتسفير الشباب التونسي لسوريا ...

يا سي علي ، اذا لم تفضح الاحزاب المتواطئة مع حركة النهضة و التي يمكن ان تكون تمارس سياسة المكيالين ، فأنك تكون حتما متسترا و مشاركا في جريمة التحيل على الناخب و على الشعب التونسي بصفة عامة ،

أما مسالة الحرب الاهلية ، فقد كان الاجدر بك و أنت الذي تقلدت مناصب عليا في الدولة ، ان لا تنطق بهكذا مصطلحات تعتبر تهديدا مباشرا و خطيرا لا يمكن أو يجوز التغاضي عنه و أعلم ان ما تطرحه عبير موسي على سبيل المثال من عدم التعامل مع ما يسمى بالاسلام السياسي و الذي هو اصل الداء و الفتن اينما حل ، هو حق من حقوقها يقاسمها فيه نسبة هامة من التونسيين و التونسيات و لا تستوي في الحقيقة ديموقراطية من دون تجاوزه و الفصل فيه .

حذاري ثم حذاري سي علي من اللعب بالنار و تاكد ان غالبية شعب الخضراء لا تخيفه تهديدات و لا أي هراء من قبيل ما صرحت به و يا ليتك التزمت الصمت .

و كما يقول المثل : رضينا بالهم و الهم ما رضى بينا ...

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187224

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 21h 28m |           
السيد الناشط السياسي المستقل!!!
ذكرنا بالخطا في مقولة العريض ان تلك العاهة البشرية تدعو لحرب أهلية ؟؟ نعم لقد اصاب العريض في وصف حالة تلك المرأة الانتهازية المنافقة ... هي ليست غبية أو ساذجة لانها تضحك على ذقون امثالك و على ذقون المساكين المغبونين المحتاجين الذين اكتوو بغلاء المعيشة..
ما تمارسه تلك المرأة ليست بحرية رأي .. هي تمارس فتنة إقصائية كارثية ، على الأقل تركوها تعبر و تعربد و تتكلم ، لم يقمعها احد و لو كان ذلك زمن زعبءها المخلوع لنصبت المشانق لمعارضيها ...
و ما معنى الإسلام السياسي أيها الناشط المستقل ؟؟ في جميع الدول الغربية هناك احزاب دينية و في سدة الحكم و يوظفون الدين في السياسة و احزاب ديمقراطية إنجيلا ميركل تتزعم اكبر حزب مسيحي في ألمانيا !!! و لا تخلو دولة غربية من حزب ديني !!!
كلمة الإسلام السياسي أصبحت موضة قديمة بالية ساذجة .. مثل كلمة خوانجي التي تستعملها سيدتك وجه الحذاء و التي لا اريد ان انطق حتى باسمها .. مع العلم ليت من أنصار النهضة و لم و لن اكن ..

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 21h 19m |           
يا سيد مرتجى محجوب، شكرا على اهتمامك بتصريحات السيد علي العريض فأتمنى ان تولي كذلك إهتماما عن ما يصرحون به العديد السياسيين منذ الثورة وإلى حد هذا اليوم. فكأنك شرعت الاهتام بالسياسة منذ هذا التصرح.
والسلام



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