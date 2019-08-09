Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Eshtaatelak  

لعبير و أخواتها ... فاتكم القطار!‎

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
بقلم / توفيق الزعفوري..

لن يتوقف تدفق "الرؤساء" حتى تغلق هيئة الانتخابات أبوابها، و ها نحن نقترب من الستين مرشحا، عددهم فاق عدد الدول في القارة الأفريقية!!، منهم من يؤمن بحظوظ وافرة في الظفر بكرسي قرطاج و منهم من يترشح لمجرد ان بعض الشروط الهزيلة تتوفر فيه،
المحفل السياسي باتجاه قرطاج عنوانه" إركب لتمنّك".. أو "دبشك، و باب قرطاج"


هناك بعض القوانين لا تصلح الا للعبث أو السخرية منها، يشرّعها أناس لا تربطهم صلة قوية بفقه القانون و لا حتى بظروف التشريع، ناهيك أن هيئة الانتخابات ، قبلت ملفات منقوصة، لا تتوفر على الحد الأدنى من الحياء، و المعقولية ، أغلبهم فاشل في دوره لا يصلح حتى أن يكون كومبارس، إضافة إلى برامجهم الهلامية، عنوانها : السخرية من عقول الناخبين، و يا ليتهم أفلحوا حتى في هذه !!.

عبير موسي التي ملأت الدنيا و شغلت الناس تتقدم مستغلة صكوك الغفران التي حصلت عليها إبان محاكمة النظام البائد في أروقة المحاكم و في الساحات، و هاهي تعود إلى الساحة متسلحة بثقة حديدية، و حظوظ من يؤمن بصفع الاسلاميين و إخراجهم من ديارهم، و يؤمّن فصول الجوقة و يؤثث باقي المشهد "الدينوزوسي"، نسبة إلى دينوزوس اله الخمر لدى الاغريق. و ملهم طقوس الإنتشاء و النشوة..

ستة عشر ألف تزكية كانت كافية للدخول في السباق، ربما هو ذاك الحجم الطبيعي، أو أقصى ما يمكن لعبير و أخواتها أن يصلوا اليه، هل تخفي عبير مفاجآت قوية، أو هي كما شبهها الثعلب القنبلة الموقوتة التي ستفجر قطار العابرين إلى قرطاج.. ؟

تستغل عبير موسي منسوب الحقد المندفع من بعض التونسيين الغاضبين الحانقين على ظروفهم المادية و ما آلت اليه أوظاعهم، و تستغل من يسبّون الثورة ليلا، نهارا و ما جنت عليهم " البرويطة"!! عبير موسي تتقن الإصطياد في المياه الراكدة "النتنة" و المواقع الهشة و تمشي بين فخاخ منصوبة في كل مكان بحرفية عالية، عبير موسي في عيون أنصارها و من يؤمنون بأفكارها، و أجندتها ، هي مارغريت تاتشر ، هي انجيلا ميركل، هي من ستعيد ضبظ عقارب التنمية و تصحيح الأوضاع و ضمان هيبة الدولة و علوية القانون
لعبير و أخواتها، نقول فاتكم القطار!!!

  
  
     
  
festival-c5371d9ca1b64d0d01d769338907d3a6-2019-08-09 10:45:00






0 de 0 commentaires pour l'article 187193



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 09 أوت 2019 | 8 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:20 16:12 12:32 05:31 03:53
32°
 35° % 49 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2437°-2438°-2338°-2336°-23
  • Avoirs en devises
    16941,2

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20187 DT        1$ =2,86378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   734,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565345863|187193 1431|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires