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ميادة الحناوي تفقد توازنها على مسرح سيدي منصور بصفاقس

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - تعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى حادث فقد توازنها وذلك اثناء تاديتها لاغنية بعشقك على المسرح الصيفي سيدي منصور . وقد أسرع قائد الفرقة المايسترو محمد لسود إلى نجدتها ثم تدخل بعض المرافقين لمساعدتها على الوقوف.

و تفاعل جمهور مهرجان صفاقس الدولي مع الحادثة من خلال التصفيق والهتاف باسم الفنانة، في حين أكملت ميادة سهرتها وهي جالسة على كرسي، وذلك بعد أن حاولت الغناء وقوفا لكنها لم تستطع.


وإستأذنت الفنانة السورية من الجمهور الغناء جالسة ووجدت المؤازرة والتفاعل الايجابي من جانبهم حيث رددوا معها أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل له.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187185

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 09h 49m |           
"tah fiha cha3eb souria", elle fidèle du régime du boucher al-assad



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