أمير قطر وترامب يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

Jeudi 08 Août 2019
الأناضول - الدوحة/ أحمد يوسف - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالمنطقة".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم بترامب، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
واستعرض الطرفان خلال الاتصال "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها"، وفق الوكالة.
وتناول الاتصال "أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة".
وجاءت المباحثات في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وفي يوليو/تموز الماضي، زار أمير قطر، واشنطن، والتقى الرئيس الأمريكي، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم بترامب، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
واستعرض الطرفان خلال الاتصال "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها"، وفق الوكالة.
وتناول الاتصال "أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة".
وجاءت المباحثات في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وفي يوليو/تموز الماضي، زار أمير قطر، واشنطن، والتقى الرئيس الأمريكي، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.
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Par:essoltan (France )
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