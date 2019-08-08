وزير الداخلية التركي يجتمع بنظيره التونسي في أنقرة

Jeudi 08 Août 2019



الأناضول

عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، اجتماعًا مع نظيره التونسي هشام الفراتي، في أنقرة.وأقام صويلو استقبالًا رسميًّا للوزيرالضيف أمام مدخل الوزارة، ثم انعقد الاجتماع في مكتب الوزير التركي.وقال صويلو إن لتونس مكانة خاصة لدى تركيا، وإن الأخوة بين البلدين مستمرة منذ أعوام طويلة.وأشار إلى تعزز العلاقات بين الجانبين في الكثير من المجالات، شاكرًا تونس على موقفها بشأن تنظيم "غولن" الإرهابي على الأخص.وأكد أن بلاده لن تنسى أبدًا هذا الموقف من جانب تونس، معربًا عن ثقته بأنها ستستمر على موقفها.ولفت إلى استمرار المبادئ التي وضعها الجانبان في اتفاقية التعاون الأمني.وأكد على ضرورة تعاون البلدين بشكل أكبر في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.من جانبه، أعرب الفراتي عن ثقته بأن الزيارة ستعزز التعاون بين البلدين.وأشار إلى رغبته بتقييم التطورات التي حدثت منذ توقيع الاتفاقية الأمنية بين الجانبين عام 2012، خلال المباحثات الحالية.ولفت إلى استمرار العلاقات بين البلدين على مدى أعوام، وتعززها بعد الثورة التونسية عام 2011.وعقب كلمتي الوزيرين انطلق الاجتماع على مستوى وفدي البلدين.