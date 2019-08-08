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الكاف يعلن تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
الأناضول - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الترجي الرياضي التونسي، والزمالك المصري، إلى أجل غير مسمى.

ووفقا لبيان منشور على موقع الاتحاد القاري للعبة، "تقرر تأجيل مباراة السوبر الإفريقي إلى أجل غير مسمى".


وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد، اعتبار الترجي بطلا للنسخة الأخيرة من دوري الأبطال الإفريقي، إلا أن الوداد البيضاوي المغربي قرر الاستئناف على القرار.

وبالتالي قرر الـ "كاف" تأجيل موعد السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى، إلى حين الفصل في هوية بطل دوري الأبطال.

يذكر أن مباراة السوبر الإفريقي ستقام بشكل سنوي، حيث تجمع بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري (الكونفيدرالية).

وكان من المفترض إقامة المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس/ آب الجاري.

  
  
     
  
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