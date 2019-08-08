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أفواج الحجاج تغادر المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
الأناضول - المدينة المنورة - أعلنت السعودية، الخميس، مغادرة أفواج من الحجيج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "غادر ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة حج، بعد أن من الله تعالى عليهم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".


ووفق المصدر ذاته، تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام يوم غدٍ الجمعة، في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

والأحد، قال أمير منطقة مكة، رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، إن بلاده جندت 350 ألف شخص في مختلف القطاعات لخدمة الحجاج خلال موسم الحج الحالي.

والأربعاء، أعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلا عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

  
  
     
  
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