أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى خلال 7 أشهر ليصل خام برنت إلى 56.04 دولارا للبرميل

Mercredi 07 Août 2019
الأناضول - عمقت أسعار النفط خسائرها في تعاملات الأربعاء، بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتوترات التجارة العالمية وأخرى متعلقة بتخوفات إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.
وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبحلول الساعة (06:25 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 4.92 بالمئة أو 2.90 دولارا إلى 56.04 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نحو 7 أشهر.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل بنسبة 5.13 بالمئة أو 2.75 دولارا إلى 50.88 دولارا للبرميل.
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المندلعة منذ أكثر من عام، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وأثارت خطة ترامب، رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبحلول الساعة (06:25 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 4.92 بالمئة أو 2.90 دولارا إلى 56.04 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نحو 7 أشهر.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل بنسبة 5.13 بالمئة أو 2.75 دولارا إلى 50.88 دولارا للبرميل.
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المندلعة منذ أكثر من عام، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وأثارت خطة ترامب، رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
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