سلبية التعاطي مع تهور بعض اصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم

Mercredi 07 Août 2019



لا شك و ان الأمر لا يخص فقط بعض اصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم ، بل يتعداهم ليشمل فئة كبيرة من سواق دراجات و عربات النقل حتى تحولت طرقاتنا لساحة صراع، تغتصب فيها الاولويات و تنتهك فيها جميع اشارات المرور بلا استثناء ، و مسكين و مسكينة ، أصحاب السياقة الهادئة و الرصينة و الذين يتعرضون لسائر أنواع الهرسلة و الإهانة و الاستهزاء .لكني اخترت هاته المرة ، أن أتحدث عن فئة شبابية يقودون دراجات نارية كبيرة الحجم بطريقة استعراضية و بهلوانية و مستهترة ، معرضين حياتهم و حياة غيرهم لمخاطر حقيقية في ظل و الحق يقال نوع من السلبية في التعاطي الأمني معهم في ما يخص تجاوز السرعة أو ضرورة حمل خوذة الرأس على سبيل الذكر لا الحصر .هاته الفئة تحبذ اللعب امام الجمهور ووسط الطرقات الرئيسية أين يتواجد المشاهدات و المشاهدين في حين انه لو كان الامر متعلقا بهواية ، لاختاروا طرقات خالية و غير مزدحمة ليمارسوا ما يشتهون .هذا من دون الحديث عن الضجيج و الازعاج الذي يحدثونه و يسببونه لمواطنات و مواطنين يبحثون بستى الوسائل عن اراحة اعصابهم بعد يوم جهيد و في ظل حر مستطير .ناشط سياسي مستقل