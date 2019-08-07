شعبٌ ذاكرته مثقوبة ،،، هل سيستفيق ويصوّت لنفسه !؟؟

Mercredi 07 Août 2019



فقط يبقى طوق نجاة واحد ووحيد يلوح في أفق – تونس الحريّة والكرامة – هذا الطوق يبقى الإمكانيّة الوحيدة التي مازالت خيوطها بيد الشّعب، والتي بيده أن يصنع منها نجاته أويقطع معها لتكتمل دائرة التغوّل والتسلّط والرجوع بالبلاد إلى العهد السّابق أوأتعس منه .فهل سيعي الشعب وخصوصا من ارتمى غباءً المرّة السّابقة في أحضان بقايا هياكل منظومة الفساد والإستبداد إلى – الإستفاقة – وتدارك ما فعل، لينقذ نفسه وشعبه ؟؟؟هل سيحافظ هؤلاء الذين صوّتوا سابقا – ضدّ أنفسهم – ضدّ كرامتهم وحريّتهم وموَطَنتهم على ذاكرتهم المثقوبة والتي نسيت عذابات وآلام الماضي ؟؟؟أم سيستعيد كلّ الشعب ذاكرته وينزع عنه غشاء غباء التصويت ليؤشّر في ورقة الإنتخاب فقط على خانة من خرج من رحم هذا الشّعب، على خانة من كان من جلدتهم ومن كان ولازال يحسّ آلامهم ويحلم أحلامهم ؟؟؟أم سيصوّت هذا الشعب لمن يرعى ويحافظ على إنسانيّتهم، يقدّس حرّيتهم ويُكبر فكرهم ويحترم عقولهم ولا يمنّيهم كذبا ولا يعدهم غرورا !؟؟