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في روما.. ممنوع الجلوس على ''السلالم الإسبانية''

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
الأناضول - روما/ باريس سشكين - بدأت السلطات الإيطالية الثلاثاء، بتطبيق قرارها حظر الجلوس على "السلالم الإسبانية" التاريخية والشهيرة كأحد أهم النقاط السياحية في العاصمة روما.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، أن السلالم الإسبانية التي تعد من أكثر الأماكن زيارة من قبل السياح في روما، ستستخدم بعد اليوم فقط لعمليات عبور المشاة.


وبموجب القرار الصادر عن بلدية روما في 5 يوليو/ تموز الماضي، ستمنع شرطة البلدية أي أحد بمن فيهم السياح من الجلوس على الدرجات حتى لمن يرغبون بالتقاط الصور فقط.


Photo Barıs Seckin/AA


وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه سيغرم من يواصلون الجلوس على السلام الإسبانية رغم التحذيرات بمبالغ تبدأ من 160 يورو، فيما سيعاقب من يلوثون الدرجات، أو يلحقون أضرارًا بها بغرامات تصل حتى 400 يورو.

بدوره، أعرب الناقد الفني، النائب عن حزب فورزا إيطاليا، فيتوريا سغاربي، عن استيائه من قرار البلدية، وشببها بالممارسات المطبقة أبان العهد الفاشي.

وقال: "من الجميل الحفاظ على المكان، ولا يمكنك تناول الطعام على ذلك الرخام ولكن حظر الجلوس عليه مبالغ فيه، وبرأيي فإن البلدية ستضطر لإعادة النظر بقرارها".

تجدر الإشارة إلى أن السلالم الاسبانية هي مجموعة من الدرجات، بنيت من قبل المهندس المعماري "فرانسيسكو دي سانتيس"، في القرن الثامن عشر بين العامين 1723 و 1725، وتربط بين ساحة دي اسبانيا في الجزء السفلي وساحة ترينيتا دي مونتي في الجزء العلوي.


  
  
     
  
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