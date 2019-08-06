الجزائر.. مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله

Mardi 06 Août 2019
الأناضول - الجزائر / حسان جبريل - أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائر نقله التلفزيون الحكومي.
وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993) وعائلته إلى إسبانيا لأغراض علاجية، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب "وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات".
وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائر نقله التلفزيون الحكومي.
وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993) وعائلته إلى إسبانيا لأغراض علاجية، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب "وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات".
وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
En continu
- Hier 23:41 عبيد البريكي: انا كيما الشعب التونسي جلطام
- Hier 20:28 الجزائر.. حبس وزيرين سابقين باتهامات فساد
- Hier 20:17 اي حلول للبراكاجات!
- Hier 17:28 مصطفى بن جعفر للنهضة: أنا بانتظارك
- Hier 17:15 الطبوبي يعترف بالهزيمة..
- Hier 17:15 ايزي أو رازي !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:23
|16:13
|12:32
|05:29
|03:49
|
38°
|38°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|38°-28
|43°-29
|39°-27
|38°-24
|38°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 86 133) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 84 939) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 356) كلات بعضها ..
( 65 666) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 392) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 025) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 769) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 50 447) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 735) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 683) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 643) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 779) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 338) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 069) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 992) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 553) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 161) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 061) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 036) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 023) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:mandhouj (France )
Sur: نبيل القروي.. سبق الخير، تلقى الأصوات.