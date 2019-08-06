السباح التونسي نجيب بلهادي يهدي تونس تتويجا في قمة المياه المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- من المنتظر أن يهدي السباح التونسي نجيب بلهادي تتويجا لتونس وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية بلوس أنجلس و بالتحديد ب Redondo Beach بقمة المياه المفتوحة التي ستنتظم من يوم 4 إلى 6 اكتوبر2019 من قبل المنظمة العالمية لسباحة المياه المفتوحةWOWSAالتي وجهت دعوة رسمية للسباح التونسي نجيب بلهادي ٠ ستتولى المنظمة الإعلان عن الاعتراف العالمي لانجازه كأطول مدة مقضات سباحة بدون توقف في البحار في التاريخ بعبوره صفاقس- جربة 2018 مع ورود إمكانية دخول تونس في رواق المشاهير لأنه تم ترشح لسباح التونسي لذلك.و يكون إعلان تتويج تونس أمام فريق من القيناس بوك و مشرفين عن منظمات عالمية في المياه المفتوحة و سباحين من النخبة العالمية من مختلف القارات و الاختصاصات بما فيهم الاولمبيين.