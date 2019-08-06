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صعود تصحيحي لأسعار النفط عقب هبوط بفعل تجدد توترات التجارة

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
الأناضول - صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات، الثلاثاء، بعد هبوط حاد سجلته منذ تعاملات الخميس الماضي، عقب تصريحات أمريكية أشارت إلى استمرار التوترات التجارية مع الصين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامببدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.


وهبطت أسعار النفط بنسبة 7.4 بالمئة بالنسبة لخام برنت القياسي، منذ تعاملات الخميس الماضي، وسط تخوفات بتأثر الطلب نتيجة توترات التجارة.

وبحلول الساعة (05:51 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.07 بالمئة أو 64 سنتا إلى 60.45 دولارا للبرميل.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 1.12 بالمئة أو 61 سنتا إلى 55.3 دولارا للبرميل.

كانت واشنطن وبكين عقدتا الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

  
  
     
  
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