لماذا يجب على المرزوقي أن يترشح للانتخابات الرئاسية ؟

Mardi 06 Août 2019
نصرالدين السويلمي
بعض الأصوات تتعالى تباعا، تنصح المرزوقي بعدم خوض سباق الرئاسة! وكأنها ترغب في اقدام سبعطاش ديسمبر على إخلاء الأروقة للسلالة النــ"قـ"يـّـة"، ومن ثم إعلان الاستسلام وتوقيع معاهدة باردو الثانية، يجب على المرزوقي ان لا يغادر السباق، اليوم والغد، على الثورة ان تبقى في الواجهة بوجهها السافر، عليها ان تظهر على السطح حتى وهي تتعرض الى التشويه والخذلان والتلاعب، حتى وهي تجابه إكراهات المرحلة ولغة الحسابات وتخوض زوابع التوازنات وزمهرير النفوذ والسطو والابتزاز، على الثورة في تجلياتها السبعطاشية المباشرة البكر أن تبقى في قلب اللعبة رغم قساوة وقتامة اللعبة، عليها ان تصبر حين تخوض الانتخابات الترامبية أن تصبر حين تجد نفسها في عصر الديمقراطية الدونالدية، عليها ان لا تخجل إذا تقدم دونالد القروي على المنصف المرزوقي، كل العالم يدرك ان جمال ثورتنا طبيعي المنشأ، وان جمال ثورتهم المضادة اصطناعي التركيب، الكل يدرك ان سعاد اجمل ولكنها نحيفة، وان ميلانيا ابشع ولكنها منفوخة بفعل التهجين لغرض التسويق.
على الثورة ان تحتفظ بعذريتها كما عليها ان تنوع من مصادر رزقها السياسي، عليها ان تجرب لغة الحرب والسلام، على الثورة ان تحبس بعض فرسانها للرباط.. لحماية الشرف.. ثم عليها ان تقتطع بعضها لادارة المعارك.. للتضحية.. للشهادة.. عليها ان تصنع علاقاتها وان اخطات وان لخبطط..عليها ان ترسل الوفود لتهنئة كسرى بعيد النيروز الاكبر، وترسل رسولها الى فلافيوس أغسطس لتُعزيه في وفاة والده هرقل الأكبر، وترسل مرة أخرى إلى حيرة المناذرة للتهنة بخطبة هند بنت النعمان، عليها ان تجالس ابو نواس في ذروة خمرته ونشوته وشهوته..عليها ان تتعرف على العالم السافل الماجن بعيونها وليس بعيون الثورة المضادة، لم يعد يسع الثورة ان تجلس كلها على بكرة ابيها، لممارسة الطوباوية وارتشاف النقاء، عليها ان تتخذ لنفسها الرسل والحرس والعسس، عليها ان تحاور وتناور.. عليها ان تأكل على موائد معاوية لتعرف طعم الثريد، ثم عليها أن تصلي كثيرا خلف علي لتكفر عن تخمتها.. على الثورة ان تعرف الخير لتنهل منه وتعرف الشر لتتجنبه...عليها ان تحتفظ بعناوين جميلة وعناوين ثقيلة.. عليها أن تكوّن زمرة صلبة وزمرة مرنة، زمرة للحوار وزمرة للنزال..على الثورة ان تدخل عليهم في دار الندوة، قبل ذلك عليها ان تزرع فرسانها فوق هضاب مكة...على الثورة أن توزع عيونها بين القبائل، قبل أن يتوزع دمها بين القبائل.
بعض الأصوات تتعالى تباعا، تنصح المرزوقي بعدم خوض سباق الرئاسة! وكأنها ترغب في اقدام سبعطاش ديسمبر على إخلاء الأروقة للسلالة النــ"قـ"يـّـة"، ومن ثم إعلان الاستسلام وتوقيع معاهدة باردو الثانية، يجب على المرزوقي ان لا يغادر السباق، اليوم والغد، على الثورة ان تبقى في الواجهة بوجهها السافر، عليها ان تظهر على السطح حتى وهي تتعرض الى التشويه والخذلان والتلاعب، حتى وهي تجابه إكراهات المرحلة ولغة الحسابات وتخوض زوابع التوازنات وزمهرير النفوذ والسطو والابتزاز، على الثورة في تجلياتها السبعطاشية المباشرة البكر أن تبقى في قلب اللعبة رغم قساوة وقتامة اللعبة، عليها ان تصبر حين تخوض الانتخابات الترامبية أن تصبر حين تجد نفسها في عصر الديمقراطية الدونالدية، عليها ان لا تخجل إذا تقدم دونالد القروي على المنصف المرزوقي، كل العالم يدرك ان جمال ثورتنا طبيعي المنشأ، وان جمال ثورتهم المضادة اصطناعي التركيب، الكل يدرك ان سعاد اجمل ولكنها نحيفة، وان ميلانيا ابشع ولكنها منفوخة بفعل التهجين لغرض التسويق.
على الثورة ان تحتفظ بعذريتها كما عليها ان تنوع من مصادر رزقها السياسي، عليها ان تجرب لغة الحرب والسلام، على الثورة ان تحبس بعض فرسانها للرباط.. لحماية الشرف.. ثم عليها ان تقتطع بعضها لادارة المعارك.. للتضحية.. للشهادة.. عليها ان تصنع علاقاتها وان اخطات وان لخبطط..عليها ان ترسل الوفود لتهنئة كسرى بعيد النيروز الاكبر، وترسل رسولها الى فلافيوس أغسطس لتُعزيه في وفاة والده هرقل الأكبر، وترسل مرة أخرى إلى حيرة المناذرة للتهنة بخطبة هند بنت النعمان، عليها ان تجالس ابو نواس في ذروة خمرته ونشوته وشهوته..عليها ان تتعرف على العالم السافل الماجن بعيونها وليس بعيون الثورة المضادة، لم يعد يسع الثورة ان تجلس كلها على بكرة ابيها، لممارسة الطوباوية وارتشاف النقاء، عليها ان تتخذ لنفسها الرسل والحرس والعسس، عليها ان تحاور وتناور.. عليها ان تأكل على موائد معاوية لتعرف طعم الثريد، ثم عليها أن تصلي كثيرا خلف علي لتكفر عن تخمتها.. على الثورة ان تعرف الخير لتنهل منه وتعرف الشر لتتجنبه...عليها ان تحتفظ بعناوين جميلة وعناوين ثقيلة.. عليها أن تكوّن زمرة صلبة وزمرة مرنة، زمرة للحوار وزمرة للنزال..على الثورة ان تدخل عليهم في دار الندوة، قبل ذلك عليها ان تزرع فرسانها فوق هضاب مكة...على الثورة أن توزع عيونها بين القبائل، قبل أن يتوزع دمها بين القبائل.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:لماذا يجب على المرزوقي أن يترشح للانتخابات الرئاسية ؟