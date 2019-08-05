اي حلول للبراكاجات!

Lundi 05 Août 2019
مرتجى محجوب
اني متاكد ان 99,99% من منفذي جريمة البراكاج ، ليسوا جائعين أو عطاشى أو مرضى لم يجدوا ثمن العلاج أو الدواء ...
بل هم في غالب الأحيان مدمنون على الخمور و العقاقير و المخدرات ، لا يتوانون في ارتكاب أبشع الجرائم و احقرها من دون رحمة و لا رافة .
نعم هم أشخاص مرضى يستوجب علاجهم مما هم فيه و لكن بالتوازي فلا مفر من الضرب بقوة و المبادرة بتشريع عقوبات جديدة علها تكون ردعية لمثل هاته الجرائم التي اعتبرها من اخطر الجرائم في المجتمع ، كيف لا و هي التي تنشر الخوف و الرعب في نفوس النساء و الرجال على حد السواء .
هل كتب علينا و إضافة لمعاناة الحياة اليومية و بعد استفحال الظاهرة ، ان نمشي في الطريق دائمي الحذر و الالتفات يمنة و يسرة ، علنا نفاجئ بقاطع طريق يسلبنا هاتفنا أو حقيبتنا أو ...مع ما يمكن ان ينجر عنه من سقوط على الأرض و خوف و صدمة و خصوصاً لدى النساء و للأسف الشديد من كافة الأعمار ، فهؤلاء المجرمين لا يرئفون بعجوز أو عجوزة و لا صبي و لا صبية ، ديدنهم قارورة الخمر و قطعة الزطلة و قرص المخدرات ...
شخصيا ، و ان كنت ضد قطع يد السارق في ظروفنا الحالية فاني مع قطع يد و ساق قاطع الطريق من خلاف و بدون رحمة و لا شفقة ، و صدقوني لن يتطلب الأمر سوى تنفيذه ضد عدد قليل يحسب على اصابع اليد الواحد حتى يرتدع البقية و مدى الحياة .
ناشط سياسي مستقل
اني متاكد ان 99,99% من منفذي جريمة البراكاج ، ليسوا جائعين أو عطاشى أو مرضى لم يجدوا ثمن العلاج أو الدواء ...
بل هم في غالب الأحيان مدمنون على الخمور و العقاقير و المخدرات ، لا يتوانون في ارتكاب أبشع الجرائم و احقرها من دون رحمة و لا رافة .
نعم هم أشخاص مرضى يستوجب علاجهم مما هم فيه و لكن بالتوازي فلا مفر من الضرب بقوة و المبادرة بتشريع عقوبات جديدة علها تكون ردعية لمثل هاته الجرائم التي اعتبرها من اخطر الجرائم في المجتمع ، كيف لا و هي التي تنشر الخوف و الرعب في نفوس النساء و الرجال على حد السواء .
هل كتب علينا و إضافة لمعاناة الحياة اليومية و بعد استفحال الظاهرة ، ان نمشي في الطريق دائمي الحذر و الالتفات يمنة و يسرة ، علنا نفاجئ بقاطع طريق يسلبنا هاتفنا أو حقيبتنا أو ...مع ما يمكن ان ينجر عنه من سقوط على الأرض و خوف و صدمة و خصوصاً لدى النساء و للأسف الشديد من كافة الأعمار ، فهؤلاء المجرمين لا يرئفون بعجوز أو عجوزة و لا صبي و لا صبية ، ديدنهم قارورة الخمر و قطعة الزطلة و قرص المخدرات ...
شخصيا ، و ان كنت ضد قطع يد السارق في ظروفنا الحالية فاني مع قطع يد و ساق قاطع الطريق من خلاف و بدون رحمة و لا شفقة ، و صدقوني لن يتطلب الأمر سوى تنفيذه ضد عدد قليل يحسب على اصابع اليد الواحد حتى يرتدع البقية و مدى الحياة .
ناشط سياسي مستقل
En continu
- 20:17 اي حلول للبراكاجات!
- 17:15 الطبوبي يعترف بالهزيمة..
- 17:15 ايزي أو رازي !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:02
|19:24
|16:14
|12:32
|05:28
|03:48
|
32°
|32°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-27
|41°-28
|44°-30
|39°-25
|38°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 84 710) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 82 579) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 74 111) كلات بعضها ..
( 65 611) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 325) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 927) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 759) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 49 722) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 49 152) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 664) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 626) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 760) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 335) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 063) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 923) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 511) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 076) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 050) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 021) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 014) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:essoltan (France )
Sur: عبد الحميد عمّار يترشّح للرئاسية ورواد الفايسبوك يعلّقون : ضحكولو تمد على طولو