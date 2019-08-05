ترامب: إطلاق النار في تكساس وأوهايو ''عنصرية وجريمة ضد الإنسانية''

Lundi 05 Août 2019



الأناضول

- واشنطن - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقعتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية وعمل شيطاني".جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه ترامب للشعب الأمريكي، الإثنين، في إطار إدانته للهجومين اللذين راح ضحيتهما 29 شخصا، السبت، وأغلبهم أمريكيون.وقال: "أعمال القتل الوحشية في تكساس وأوهايو، جريمة ضد الإنسانية، وماحدث في مدينة إل باسو (بتكساس) عمل عنصري ينم عن كراهية".وأضاف: "علينا (الأمريكيون) إدانة ممارسات جماعات سيادة العرق الأبيض، والتعصب، والعنصرية".وفي السياق، قدم ترامب تعازيه للرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبراد، على الضحايا المكسيكيين الذين سقطوا في هجوم إل باسو.ووصل عدد القتلى من المكسيكيين في إطلاق النار بإل باسو إلى 6 أشخاص من أصل 20، فيما أصيب 7 آخرين.وطالب ترامب خلال خطابه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" بالتحقيق في جرائم الإرهاب الداخلي.كما شدد قائلا: "علينا التأكد من أن الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع لا يحملون السلاح".وفي وقت سابق الإثنين، دعا الرئيس الأمريكي لإقرار تشريع يفرض إجراء فحص أمني لمشتري الأسلحة النارية على خلفية هجومي السبت.بدورها، رصدت منظمة "أرشيف العنف المسلح"، أن الحادثين في تكساس واوهايو يحملان رقمي 250 و251، في قائمة حوادث إطلاق النار الجماعي بالولايات المتحدة خلال 2019 وحده.وقالت إن حوادث إطلاق النار الجماعي "باتت عملا شائعا في الولايات المتحدة".وقتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بتكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق) السبت.فبعد ساعات من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة "دايتون" في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.كما أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي (وسط غرب).