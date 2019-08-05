Tunisie: Le taux d’inflation se replie à 6,5% en juillet

Lundi 05 Août 2019
AA - Tunis/Yosra Ouanes - Le taux d’inflation en Tunisie s’est replié à 6,5%, en juillet 2019, contre 6,8% en juin dernier.
Selon les données publiées lundi par l’Institut National de la Statistique (INS), ce repli est dû à la dissipation de l’effet sur le glissement annuel, des augmentations enregistrées en juillet 2018 des prix des services de transport (9,2% en juin 2019 contre 6,3% pour le mois de juillet).
Selon les données publiées lundi par l’Institut National de la Statistique (INS), ce repli est dû à la dissipation de l’effet sur le glissement annuel, des augmentations enregistrées en juillet 2018 des prix des services de transport (9,2% en juin 2019 contre 6,3% pour le mois de juillet).
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