ايزي أو رازي !

Lundi 05 Août 2019
مرتجى محجوب
هو تشبيه اطلقه و الحق يقال الصحفي لطفي العماري على أثر اقدام عديد من المواطنين التونسيين و لا اسمي احدا ، على تقديم ملفاتهم و مطالبهم المنقوصة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .
نعم ، فهياة البعض من المترشحين ، علاوة على "برامجهم" الخيالية و جراتهم التنطعية ، تحيل بكل تاكيد الى مستشفى الامراض العقلية اكثر منها لهيئة الانتخابات التونسية .
و اوافق في هذا الإطار ما طالب به الصحفي زياد الهاني من ضرورة عدم قبول الملفات المنقوصة لما في ذلك من خطر ترذيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي و تعميق للفجوة المخيفة بين الطبقة السياسية بصفة عامة و بين عموم الشعب الكريم ، الذي و الحق يقال ، فان كان يشعر ببعض المرارة و الاستياء ، فانه "شبع بالضحك " رغم انه و كما يقول مثلنا الشعبي "كثر الهم يضحك" .
على كل حال ، يبقى المجال متاحا لنتدارك امرنا في انتخابات 2024 ، و نستخلص الدروس و العبر .
ناشط سياسي مستقل
هو تشبيه اطلقه و الحق يقال الصحفي لطفي العماري على أثر اقدام عديد من المواطنين التونسيين و لا اسمي احدا ، على تقديم ملفاتهم و مطالبهم المنقوصة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .
نعم ، فهياة البعض من المترشحين ، علاوة على "برامجهم" الخيالية و جراتهم التنطعية ، تحيل بكل تاكيد الى مستشفى الامراض العقلية اكثر منها لهيئة الانتخابات التونسية .
و اوافق في هذا الإطار ما طالب به الصحفي زياد الهاني من ضرورة عدم قبول الملفات المنقوصة لما في ذلك من خطر ترذيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي و تعميق للفجوة المخيفة بين الطبقة السياسية بصفة عامة و بين عموم الشعب الكريم ، الذي و الحق يقال ، فان كان يشعر ببعض المرارة و الاستياء ، فانه "شبع بالضحك " رغم انه و كما يقول مثلنا الشعبي "كثر الهم يضحك" .
على كل حال ، يبقى المجال متاحا لنتدارك امرنا في انتخابات 2024 ، و نستخلص الدروس و العبر .
ناشط سياسي مستقل
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Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام