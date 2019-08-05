ايزي أو رازي !

Lundi 05 Août 2019



هو تشبيه اطلقه و الحق يقال الصحفي لطفي العماري على أثر اقدام عديد من المواطنين التونسيين و لا اسمي احدا ، على تقديم ملفاتهم و مطالبهم المنقوصة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .نعم ، فهياة البعض من المترشحين ، علاوة على "برامجهم" الخيالية و جراتهم التنطعية ، تحيل بكل تاكيد الى مستشفى الامراض العقلية اكثر منها لهيئة الانتخابات التونسية .و اوافق في هذا الإطار ما طالب به الصحفي زياد الهاني من ضرورة عدم قبول الملفات المنقوصة لما في ذلك من خطر ترذيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي و تعميق للفجوة المخيفة بين الطبقة السياسية بصفة عامة و بين عموم الشعب الكريم ، الذي و الحق يقال ، فان كان يشعر ببعض المرارة و الاستياء ، فانه "شبع بالضحك " رغم انه و كما يقول مثلنا الشعبي "كثر الهم يضحك" .على كل حال ، يبقى المجال متاحا لنتدارك امرنا في انتخابات 2024 ، و نستخلص الدروس و العبر .ناشط سياسي مستقل