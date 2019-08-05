التحالف العربي: إسقاط طائرات حوثية مسيرة كانت باتجاه مطارات سعودية

Lundi 05 Août 2019
الأناضول - الرياض - أعلن التحالف العربي في اليمن، الاثنين، إسقاط السعودية لـ"طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".
وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن "القوات الجوية السعودية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح أن تلك الطائرات المسيرة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة"، وعادة ما نفت طهران تلك الاتهامات.
وأوضح العقيد المالكي أن الحوثيين "بدأوا باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية".
وأكد استمرار التحالف بـ"تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، شن "هجوم واسع على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".
وأوضح أن الإصابات كانت دقيقة وتسبب تعطيل الملاحة الجوية في المطارين، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن "القوات الجوية السعودية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح أن تلك الطائرات المسيرة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة"، وعادة ما نفت طهران تلك الاتهامات.
وأوضح العقيد المالكي أن الحوثيين "بدأوا باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية".
وأكد استمرار التحالف بـ"تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، شن "هجوم واسع على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".
وأوضح أن الإصابات كانت دقيقة وتسبب تعطيل الملاحة الجوية في المطارين، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
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Par:karimyousef (France )
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