فيلا ومهبط مروحيات.. إقامة فاخرة لـ''جينفير لوبيز'' في أنطالية التركية

Lundi 05 Août 2019



الأناضول

- وصلت المغنية الأمريكية العالمية جنيفر لوبيز، إلى ولاية أنطاليا السياحية جنوبي تركيا، لإقامة حفلة في أحد الفنادق.وحطت لوبز صباح الإثنين في مطار أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، وتوجهت نحو فندق "Regnum Carya Otel" في منطقة بلك السياحية بقضاء سريك.ومن المنتظر أن تحيي الفنانة الأمريكية حفلتها في الفندق المذكور، الثلاثاء، في إطار جولتها الفنية التي تحمل عنوان "هذه حفلتي".وجرى تخصيص فيلا من ثلاثة طوابق تضم 5 غرف نوم، ومسبحا خاصا، ومهبطا للمروحيات، ومزودة بزجاج مضاد للرصاص، في الفندق الفاخر، للفنانة العالمية.وسيعمل فريق تقني مؤلف من 150 شخصا، بينهم 90 من الفريق الخاص للفنانة، في الحفلة.ومن المقرر أن تعود المغنية الأمريكية إلى بلادها بعد قضاء 3 ليال في أنطاليا.