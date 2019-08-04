سلامة: الاعتداءات على مطار معيتيقة تهدد فرص أداء الحج

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - طرابلس - حذّر المبعوث الأممي غسان سلامة، من تهديد فرص مواطني غرب ليبيا في أداء فريضة الحج، جراء الاعتداءات على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.
وأدان سلامة، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الضربات المتكررة التي استهدفت المطار.
وحذَّر من أن "الاعتداءت على المطار تهدد فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج".
ووفق سلامة، أجبرت الضربات الجوية التي استهدفت المطار، السبت، ما يربو عن 250 حاجًا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.
وأشار إلى أن "هذه الهجمات تتواصل بدون هوادة" منذ بدء هجوم قوات خليفة حفتر، على طرابلس في 4 أبريل/نيسان، "على الرغم من الدعوات الأممية لحماية البنى التحتية المدنية والمدنيين".
وشدّد المبعوث الأممي أن "المطار يعد الوحيد الذي يعمل ولا غنى لملايين المدنيين أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى".
ودعا أطراف النزاع في ليبيا إلى "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين".
وجدد سلامة دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل، بغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، سلامة إلى زيارة المطار؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخرا، بشأن "استخدامه لأغراض عسكرية".
وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته في 4 أبريل/نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
وأدان سلامة، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الضربات المتكررة التي استهدفت المطار.
وحذَّر من أن "الاعتداءت على المطار تهدد فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج".
ووفق سلامة، أجبرت الضربات الجوية التي استهدفت المطار، السبت، ما يربو عن 250 حاجًا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.
وأشار إلى أن "هذه الهجمات تتواصل بدون هوادة" منذ بدء هجوم قوات خليفة حفتر، على طرابلس في 4 أبريل/نيسان، "على الرغم من الدعوات الأممية لحماية البنى التحتية المدنية والمدنيين".
وشدّد المبعوث الأممي أن "المطار يعد الوحيد الذي يعمل ولا غنى لملايين المدنيين أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى".
ودعا أطراف النزاع في ليبيا إلى "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين".
وجدد سلامة دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل، بغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، سلامة إلى زيارة المطار؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخرا، بشأن "استخدامه لأغراض عسكرية".
وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته في 4 أبريل/نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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