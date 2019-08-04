Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Balash 3etab  

قدم: برشلونة يهزم أرسنال ويتوج بكأس''خوان غامبر'' الودية

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - توج فريق برشلونة الإسباني، الأحد، بلقب كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم.

وقلب برشلونة الطاولة على أرسنال الإنجليزي، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.


تقدم أرسنال بهدف عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 37.

وعاد برشلونة ليقلب الطاولة بهدفين عبر أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال بالخطأ في مرماه والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 69 و90.

وتقام هذه البطولة الودية في أغسطس/أب من كل عام، وتلعب على ملعب "كامب نو" تحت مسمى السويسري "خوان غامبر" مؤسس نادي برشلونة.


  
  
     
  
festival-f6ce24bf3f7618f4e7db0987b7a17076-2019-08-04 22:18:20






0 de 0 commentaires pour l'article 186935



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 04 أوت 2019 | 3 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:25 16:14 12:32 05:27 03:47
25°
 25° % 88 :الرطــوبة
تونــس 25°
0.56 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
25°-2539°-2641°-2845°-2938°-26
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564957905|186935 440|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires