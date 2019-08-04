قدم: برشلونة يهزم أرسنال ويتوج بكأس''خوان غامبر'' الودية

Dimanche 04 Août 2019



الأناضول

- توج فريق برشلونة الإسباني، الأحد، بلقب كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم.وقلب برشلونة الطاولة على أرسنال الإنجليزي، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.تقدم أرسنال بهدف عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 37.وعاد برشلونة ليقلب الطاولة بهدفين عبر أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال بالخطأ في مرماه والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 69 و90.وتقام هذه البطولة الودية في أغسطس/أب من كل عام، وتلعب على ملعب "كامب نو" تحت مسمى السويسري "خوان غامبر" مؤسس نادي برشلونة.