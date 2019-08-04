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السلطات الأمريكية تحدد هوية منفذ هجوم أوهايو

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - أوهايو - أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، هوية المهاجم الذي نفذ حادث إطلاق النار في مدينة دايتون، بولاية أوهايو (شرق)، وتسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.

وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون، إن "كونور بيتس" قتل 9 أشخاص وأصاب آخرين عندما فتح النار في منطقة شهيرة للترفيه الليلي في مدينة دايتون، حسب وكالة "أشوسيتد برس" الأمريكية.


وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه ليس مصرحا له بمناقشة تحقيقات جارية علانية، إلى أن "بيتس" كان في العشرينات من عمره.

وقُتل بيتس بأيدي عناصر الشرطة بعد أقل من دقيقة من إطلاقه النار من بندقية عيار 223 في شوارع مقاطعة أوريغون في حوالي الساعة الواحدة صباح الأحد.

وقال العمدة نان وايلي، إن مطلق النار كان يرتدي سترة واقية، وكان لديه خزائن ذخيرة إضافية عالية السعة، وإن دافع الهجوم لم يعلن عنه.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصا، وجرح العشرات في حوادث إطلاق نار متفرقة بولايات تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق)، وإلينوي (وسط غرب).

فبعد ساعات من مقتل 20 شخصا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة "دايتون" في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.

وفي اليوم نفسه أصاب مسلح يستقل سيارة 7 أشخاص أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو في إلينوي، وبعد ساعتين وقع حادث إطلاق نار منفصل بعد على بعد عدة مبان من مكان إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة اثنين آخرين بجروح.

  
  
     
  
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